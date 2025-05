Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de abril de 2025 NO VA MáS

Provincia va por una nueva licitación de casinos y dice chau a las prórrogas

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos oficializó el llamado a licitación pública para la modernización y explotación de siete casinos bonaerenses. A qué salas alcanza la medida

