Apoyos opositores a la suspensión de las PASO y el desdoblamiento

Desde ambos sectores del radicalismo manifestaron su apoyo a la medida de Kicillof. La crítica: que debió hacerlo antes. El PRO también banca la suspensión.

