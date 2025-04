Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2025 CAMBIO

Cómo será el cronograma electoral en la Provincia, con y sin PASO

La provincia de Buenos Aires enfrenta dos panoramas alternativos dependiendo de si la Legislatura aprueba o rechaza el proyecto de Kicillof para suspender las primarias abiertas. Cuáles son las fechas clave en ambos casos.

Compartir