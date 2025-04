Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2025 ¿SE VAN?

Interna ATR: qué pasa con los ministros que responden a La Cámpora

Mientras el peronismo está en el borde de la ruptura política, el kirchnerismo dejó trascender el posible alejamiento de cuatro ministros importantes en el gabinete de Kicillof

Compartir