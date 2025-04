Volver | La Tecla Municipios 4 de abril de 2025 DENUNCIA

Circuló un video de un concejal de LLA pidiendo dinero, pero ya lo habían echado del partido

En las últimas horas se difundió en redes un video que muestra a Arnaldo “Pepo” Díaz exigiendo una suma de dinero. La agrupación libertaria lo había expulsado en septiembre a raíz de las denuncias.

