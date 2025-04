Volver | La Tecla Nacionales 4 de abril de 2025 TODO ROTO EN UXP

"Me tienen las pelotas llenas": Juan Grabois criticó a los "genios de la política" del peronismo

El dirigente social Juan Grabois criticó duramente a los dirigentes del peronismo, a quienes acusó irónicamente de "genios de la política" que no pueden “solucionar problemas”. "Yo no voy a hablar más con ninguno", sentenció.

