Volver | La Tecla Municipios 3 de abril de 2025 SIGA SIGA

HCD archivó una denuncia de género contra un concejal: el acusado votó a su favor

El Concejo Deliberante de Berisso trató la suspensión de Antonio Ligari, denunciado por violencia de género y laboral. Con 12 votos a favor y 7 en contra, el oficialismo resolvió archivar el expediente.

Compartir