3 de abril de 2025 CORTE SUPREMA

El Senado tratará los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

Este jueves desde las 14 el Senado tratará los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ambos propuestos por Milei. Habría quórum para realizar la reunión.

