Volver | La Tecla Informe Especial 1 de abril de 2025 UNIóN POR LA PATRIA

Por Andrés Sosa

sosandres

El dilema oficialista: compañeros y enemigos

Relevamiento por los diez distritos donde la interna entre el cristinismo y el axelismo amenaza con jugarse a fondo. Qué tiene cada uno y por qué se han convertido en emblemas de la disputa

