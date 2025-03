Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de marzo de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro apuntó contra el peronismo en medio de la polémica por el desdoblamiento electoral

El intendente de General Pueyrredon cuestionó al peronismo tras la conformación de una comisión para analizar el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, Montenegro apuntó contra Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, a quienes señaló como “el verdadero problema”

