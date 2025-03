Volver | La Tecla Nacionales 26 de marzo de 2025 MEDIDA DE FUERZA

La UTA anunció un paro de colectivos para el viernes

Los choferes no conducirán las unidades a partir del primer minuto del día, y mantendrán su protesta durante 24 horas, ante la “destrucción” de su salario y la falta de intervención del gobierno en el conflicto que mantienen con las empresas.

Compartir