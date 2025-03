Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2025 LA POST INUNDACIÓN

La Provincia oficializó ayudas directas para los damnificados por el temporal en Bahía Blanca

El Ejecutivo creó un programa que otorgará subsidios por única vez de $ 800.000 a las personas que cumplan con los criterios geográficos, de vivienda y de vulnerabilidad socioeconómica. Requisitos y excluidos.

