Sin consensos para suspender las primarias, mañana no habría sesión en la Legislatura

La sesión especial pedida por los libertarios no se realizaría por falta de quórum: sólo el PRO y el bloque mileísta están dispuestos a bajar al recinto. El debate se postergaría una semana.

