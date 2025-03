Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2025 JUDICIALES

Imputaron a un exintendente y allanaron su casa en medio de una causa por corrupción

Un exintendente y exfuncionario nacional está involucrado en la causa que investiga desmanejos y precios inflados en desarrollos inmobiliarios. La medida fue ordenada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

