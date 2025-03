Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2025 TRAGEDIA

La justicia cerró en 16 el número de víctimas fatales en Bahía Blanca

Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y agregó que de los más de 200 llamados recibidos por la central de emergencias, todas las personas pudieron ser ubicadas y ya se reencontraron con sus familias.

