Volver | La Tecla Informe Especial 17 de marzo de 2025 CÓMO LA VEN

El vecinalismo en la encrucijada

Las elecciones serán atípicas y en los partidos vecinales creen que éste puede ser su año. ¿Cómo se paran frente a las PASO y las elecciones desdobladas? ¿Podrán llegar a un armado común?

Compartir