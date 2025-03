Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2025 ENTREVISTA

“Separar las elecciones permite discutir un proyecto de Provincia que, hasta ahora, no tuvimos”

La Tecla dialogó con el diputado Matías Civale para conocer su mirada sobre las medidas del oficialismo y el panorama del ecosistema electoral bonaerense.

Compartir