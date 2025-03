Volver | La Tecla Nacionales 14 de marzo de 2025 RIO NEGRO

Escándalo en Catriel: detuvieron al presidente del Deliberante por amenazar a la intendenta con un arma de fuego

Alberto Ariaudo, quedó a disposición de la Justicia tras intimidar a la jefa comunal Daniela Salzotto y agredir a funcionarios municipales. La Fiscalía investiga el episodio, enmarcado en un conflicto político que venía escalando desde hace meses

