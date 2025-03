Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2025 COMISIONES

La Legislatura pone primera y empieza a tratar la suspensión de las PASO

La comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara Baja tendrá su reunión para avanzar con la postergación de las Primarias. Sin un posicionamiento claro, Kicillof volvió a mostrarse a favor

