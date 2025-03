Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de marzo de 2025 ELECCIONES 2025

Kicillof no habla con CFK, piensa en desdoblar y le insiste a la Legislatura por las PASO

Luego de una aparición por Avellaneda, el gobernador dio detalles sobre su relación con la expresidenta. Se mostró entusiasta con desdoblar y destacó el trabajo con el municipio por la tragedia en Bahía Blanca.

