No todo es color de rosa: el campo refuerza sus reclamos por las retenciones al Gobierno

La nueva edición de Expoagro se convirtió en la tribuna de elogios y cuestionamientos a la administración Milei. Desde Carbap volvieron a la carga con los pedidos por la baja en las retenciones y su posterior eliminación

