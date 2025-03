Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de marzo de 2025 SE SUMA A LA PELEA

Carrió vuelve el ruedo: Lilita anunció que será candidata en la provincia de Buenos Aires

La líder de la Coalición Cívica dio a conocer que estará en la boleta en las elecciones legislativas. Además, cuestionó al Gobierno nacional y apuntó contra Javier Milei por la estafa de $LIBRA.

