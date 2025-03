Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de marzo de 2025 DIEGO VALENZUELA

“No hay presupuesto y no hay fondos para obras”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, dialogó con La Tecla sobre las dificultades que atraviesan los municipios en tiempos de vacas flacas. El alcalde expresó críticas al Gobierno bonaerense.

