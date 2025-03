Kicillof reloaded: plan anti Milei y consolidación de su espacio alejado de CFK

dio un nuevo paso hacia su proyección nacional con el objetivo de instalarse como el primer opositor ay conductor de una nueva corriente de base peronista. El miércoles caluroso que se vivió en La Plata dejó señales que fueron recibidas de manera crítica por parte del camporismo luego de la Asamblea Legislativa y del lanzamiento en sociedad delEl Gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó la apertura del 153° período dey la ceremonia dejó tela para cortar.. Por supuesto, la oposición hizo su aporte con cuestionamientos al modelo de gestión planteado por el primer mandatario.Entre los principales tópicos de la actividady hubo anuncios en materia de seguridad en medio de los duros cuestionamientos hacia el Gobierno bonaerense. También hizo saber que sólo enviará un proyecto paray que prescindirá de la iniciativa del Presupuesto y Fiscal Impositiva. Es que el pedido de renuncia con la amenaza de intervenir de la Provincia tras el crimen de Kim Gómez subió al ring al mandatario en un momento de turbulencia política para la Casa Rosada.En el extenso discurso quedó en claro queal Presidente de la Nación. Se trata de una tarea más que compleja ya que, su madre política. De esta manera, se suma un elemento más a la intrincada relación que posee en la actualidad el exministro de Economía con el kirchnerismo.. La poca presencia camporista ya había llamado la atención y luego se completó el panorama con posteriores mensajes críticos al mandatario. Si bien los ministros y legisladores fueron de la partida, los intendentes marcaron diferencia. Ente los que fueron se encontraban, además de, que tiene línea directa con el sector. Sorprendió a algunos la ausencia decomo así también del resto del ala ligada aSegún pudo conocer, en el kirchnerismo de pura cepa les llamó la atención que. Así marcaron una tajante diferencia con el Gobernador al remarcar la presencia del líder de UPCN nacional, que había arrancado el año con la idea de aceptar un 1% de aumento salarial para los estatales nacionales. La postura del gremialista provocó el rechazo y repudio rotundo de otros sectores sindicales que lo acusaban de ser funcional al Gobierno nacional."Se dieron cuenta que a la mayoría de los dirigentes les cuesta nombrar a los grandes empresarios o a sus empresas? Repetir todo el día que Milei es malo no nos hace buenos, decir todo el día la palabra Esperanza no la construye", posteó en sus redes sociales el senador provincial camporista. El tiro por elevación continuó y sentenció: "Casi al finalizar el discurso,. No obstante, le pidió a la Legislatura que se haga cargo de manera rápida. “Solicito que a la máxima brevedad se resuelva la situación de incertidumbre electoral provocada por las modificaciones introducidas por el presidente Milei. Por mi parte, entiendo que dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta legislatura y seré respetuoso de eso. Eso sí, les pido es celeridad”, indicó.Minutos después, se cruzó hacia el ingreso de la Gobernación para, el espacio que busca conducir y ser la tercera pata de lo que hoy se conoce como Unión por la Patria. Allí lo esperaba la militancia que compone el armado ecléctico que ya había presentado días atrás.Los principales conceptos del discursopara hacer a un lado las diferencias internas en el peronismo. Asimismo, insistió con la convocatoria a todos los espacios que se quieran sumar para pelear contra la derecha., afirmó el Gobernador en plena disputa con el cristinismo, y completó: “Hay muchos compañeros, compañeras, organizaciones y dirigencia, que participa y que siente que hay necesidad de organizar y articular mejor”.Entonces,. En esa línea, contó que "se siguen sumando y me parece que es importante porque buscamos diversidad” y solicitó “unidad en la practica, en la acción”.Lo que llamó la atención fue la otra aclaración que realizó Kicillof en un contexto en el que muchos dirigentes que ahora se autoperciben kicillofistas lanzan declaraciones críticas contra Cristina y La Cámpora., lanzó. No obstante, luego manifestó que “hay que hacer un enorme esfuerzo para tener un discurso común, acción común y política común”.En cuanto al proceso electoral, Kicillof dijo que, y arengó que “estamos vivos, estamos mirar para adelante, tenemos orgullo por lo que hicimos y por lo que hacemos”., añadió y remarcó: “Tenemos que movernos, convocar a todos, recorrer y demostrar que en la argentina se puede construir futuro”. Finalmente, aseguró: