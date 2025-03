Volver | La Tecla Nacionales 5 de marzo de 2025 SE PICó EN CABA

Duro mensaje de Jorge Macri a Bullrich: “Terminemos con las discusiones y chicanas"

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un “plan con un calendario concreto” para que traslade a los presos de las comisarías porteñas a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

