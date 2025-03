Volver | La Tecla Nacionales 5 de marzo de 2025 COMODORO PY

“Urgente investigación”: Facundo Manes denunció a Santiago Caputo

Luego del escándalo que protagonizaron el sábado en el Congreso, el diputado radical presentó la denuncia formal por amenazas coactivas contra Santiago Caputo.

