El Gobierno prohibió los aportes obligatorios de empleadores a las cámaras empresarias

Así lo definió el presidente Javier Milei a través de un nuevo decreto que entrará en vigencia en junio próximo. Los aportes sólo serán voluntarios, en caso que la empresa lo decida.

