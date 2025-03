Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de marzo de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Apertura de Sesiones de Montenegro: "Orden, seguridad y reglas de juego justas"

El discurso de Montenegro, quién ya lo había publicitado en la previa vía redes, recorrió la tópicos recurrentes de la gestión: combate de la delincuencia, recuperación de Punta Mogotes e inversión privada.

Compartir