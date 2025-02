Volver | La Tecla Nacionales 28 de febrero de 2025 ESCANDALO CRIPTO

Caso Libra: el New York Times afirma que pedían hasta 500.000 dólares por ver a Milei

El diario norteamericano publicó una investigación en la que dice que Novelli les cobró 50.000 dólares a cuatro personas que se sacaron una foto con Milei y que Davis le pidió a un inversor 90 millones para asociarse al gobierno argentino.

Compartir