Kicillof prepara el próximo movimiento con una cumbre en la Gobernación

El viernes previo al fin de semana largo llegó cargado de tensión entre el Gobierno bonaerense y la Casa Rosada. El ataque de Javier Milei contra Axel Kicillof activó a todas las tribus de Unión por la Patria y salieron a bancar la parada. El Gobernador prepara una cumbre en La Plata para mostrar apoyo con un peronismo que cerró filas en un tema sensible.



Según pudo conocer La Tecla, se esperan movimientos para esta tarde en la Gobernación con la convocatoria realizada a intendentes del peronismo. La actividad será para evaluar la situación política y analizar los pasos a seguir luego de la embestida realizada por la Presidencia de la Nación.



Durante la mañana, desde Calle 6 señalaron que "el problema es Milei y su programa político de incitación a la violencia, y económico de destrucción del entramado productivo". En esa sintonía, detallaron que "nosotros gobernamos hace 5 años, pero supuestamente todo empeoró hace un año. Entonces lo único que cambió fue Milei. Nosotros somos los mismos".



Asimismo, desde las 17 horas, tanto diputados como senadores provinciales de Unión por la Patria se congregarán en la Legislatura. La intención es dialogar entre las diferentes terminales oficialistas sobre lo sucedido y luego ir hacia el edificio de calle 6 para encontrarse con el mandatario provincial. Entre los presentes, estará el massiste y presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.



Los bloques legislativos emitieron un comunicado en el que expresaron su "más profundo rechazo a los dichos en redes sociales del Presidente de la Nación, Javier Milei, con relación a su pedido de renuncia al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la posterior intervención federal de la Provincia".



"No hay dudas de que los dichos del Presidente son autoritarios y atentan gravemente contra el sistema democrático. Además, el Gobernador manifestó en reiteradas oportunidades su voluntad de trabajar en conjunto con la Nación para mitigar los hechos de inseguridad que suceden en la Provincia, ya que la seguridad de todas y todos los bonaerenses requiere de los esfuerzos de todos los niveles de gobierno", añadieron.



En tanto, remarcaron que "desde la Provincia solicitamos permanentemente que se les devuelvan a los bonaerenses los recursos que les quitaron y que eran imprescindibles para mejorar la seguridad cotidiana". Luego, finalizaron: "Más que nunca apelamos a la responsabilidad de los dirigentes políticos de todos los espacios. La seguridad es una temática que nos obliga a trabajar a todos en conjunto, de manera coordinada y con los fondos necesarios para poder brindarle a la sociedad una respuesta contundente".



Además, llegó la confirmación oficial de la realización de una conferencia de prensa a partir de las 18 encabezada por el primer mandatario. La propuesta va acompañada de mostrar una foto del Gobernador acompañado por todos los sectores de Unión por la Patria en medio de la disputa con el Gobierno nacional.



En este marco, se espera el acompañamiento presencial de dirigentes de todas las terminales del oficialismo, que ya se han expresado públicamente en defensa del Gobernador. Kicillofistas, camporistas y massistas salieron en unísono para bancar la parada tras el ataque presidencial.



Kicillof tenía previsto presenciar el sábado en Uruguay la asunción del presidente electo, Yamandú Orsi. Además, en su agenda figuraba su participación en una charla junto a otras personalidades de la región. También, de cara a la Asamblea Legislativa del miércoles 5, se esperaba que luego del discurso realice un acto en la plaza San Martín con la presencia de miles de militantes. Todas las actividades por ahora son una incógnita ante el panorama convulsionado existente.



Milei había expresado que "dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia".



La frase, en medio de crímenes que ocurrieron en los últimos días en La Plata y Vicente López, detonó al ámbito político y encendió las alarmas. El peronismo, que venía en plena guerra interna, ahora hizo una pausa y confluyó detrás de la figura de Kicillof. De hecho, sorprendió la reaparición de Máximo Kirchner con una entrevista radial luego de que el PJ bonaerense hiciera público el repudio al Presidente y la banca al Gobernador.