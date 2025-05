Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de febrero de 2025 DECLARACIONES

Provincia rompe el silencio tras la muerte de Kim y no faltaron las críticas a Nación y a la Justicia

Tras el brutal crimen de una niña de 7 años en la Ciudad de La Plata, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso cruzó duramente a la Justicia y también al gobierno de Javier Milei.

