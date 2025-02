Volver | La Tecla Nacionales 25 de febrero de 2025 PUEBLADA

Masiva marcha por el cierre de Granja Tres Arroyos

La ciudad de Concepción del Uruguay fue escenario de una de las más masivas movilizaciones durante la gestión libertaria. Familias enteras y allegados de los trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos salieron a las calles ante el posible cierre de la empresa.

