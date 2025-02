Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de febrero de 2025 DEFENSA

Los alfiles del Gobernador al cruce del kirchnerismo por los cuestionamientos a MDF

Movimiento Derecho al Futuro sacudió el tablero político dentro del peronismo. Luego de las críticas de Parrilli, los ministros Bianco y Katopodis salieron a respaldar el nuevo espacio del Gobernador.

