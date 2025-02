Volver | La Tecla Nacionales 24 de febrero de 2025 INTERNA ATR

Cristina junta a su tropa en el PJ nacional tras el golpe en la mesa de Kicillof

La flamante presidenta del Partido Justicialista encabezará una actividad con los miembros que integraron su lista. La aparición será cerrada, pero se esperan definiciones en medio de la tensión en el peronismo.

