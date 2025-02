Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de febrero de 2025 CONCLAVE PERONISTA

Con las PASO en veremos, Kicillof se reunió con ministros e intendentes de confianza

Con la suspensión de las primarias a nivel nacional ahora en la Provincia se espera que el Gobernador tome una decisión. Luego de una reunión con su círculo más cercano, se espera una decisión al respecto.

