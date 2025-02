Kicillof ya tiene el campo abierto para sacar las PASO y desdoblar elecciones

En momentos en que el presidente Javier Milei atraviesa su peor momento político por el escándalo de la estafa de $LIBRA, La Libertad Avanza consiguió los votos necesarios para convertir en ley la suspensión de las PASO. Ahora el gobernador Axel Kicillof deberá tomar cartas en el asunto mientras el peronismo no encuentra paz y la oposición le pide celeridad.



La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para los comicios nacionales implicará un cambio trascendental para la vida de los ciudadanos, que tendrán que votar de una manera distinta a la que lo venían haciendo desde el regreso de la democracia. En territorio bonaerense habrá mayores dificultades, ya que para los cargos provinciales y municipales se utilizará el sistema tradicional: la Boleta Múltiple Partidaria (BMP). Es decir, que desde el vamos se tendrá que ejercer el derecho de dos formas distintas. Lo que resta saber ahora es si será el mismo día o no y si habrá primarias o se quitarán.



El Gobernador bonaerense tiene que decidir qué rumbo tomará en materia electoral y las presiones desde el peronismo crecen mientras el tiempo corre y se agota. El kicillofismo demanda desdoblar y algunos hasta quieren eliminar las PASO. Una postura que choca con el planteo de Cristina Fernández y La Cámpora, que entienden que deben ser concurrentes. En tanto, en el massismo intentan acercar a las partes para sostener la unidad.



La ley 14.086 de Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas de la provincia de Buenos Aires (EPAOS), en su artículo 2, señala que “el Poder Ejecutivo convocará a elecciones primarias en un plazo no menor de 120 días ni mayor de 150 días anteriores a la fecha de realización de las mismas. Las elecciones primarias deberán realizarse dentro de los 12 meses anteriores a la fecha fijada para la elección general”.



Asimismo, afirma que “cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”.



De esta manera, ahora la Legislatura cobra protagonismo ante los proyectos presentados para quitar las primarias y no hay certezas si el Ejecutivo enviará una iniciativa propia o no. Por lo pronto, desde la oposición también levantaron la mano y van con su propia propuesta.



A fines de noviembre del 2024 el diputado provincial y uno de los máximos dirigentes del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, presentó un proyecto para dar por tierra con este recurso electoral en territorio bonaerense. En la iniciativa, que consta de un solo artículo, propone la suspensión “para el año 2025 del Régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas para la selección de candidatos a cargos públicos electivos”, dispuesto por la Ley N° 14.086.



En los fundamentos, sostiene que “pasaron 14 años desde el momento de su implementación, la situación y paradigma actual han cambiado enormemente, estamos situados en un escenario en el que impera poner pausa a tal aplicación, lo cual no solo deviene de una situación económica crítica para la provincia de Buenos Aires sino también para todo el país”.



Por su parte, el PRO, minutos después de la aprobación en el Senado de la Nación, dio a conocer a través del jefe del bloque de diputados provinciales, Matías Ranzini, que presentaron su propia iniciativa. De esta forma, tal como lo habían adelantado, el espacio amarillo van en la misma sintonía de quitar las primarias. Incluso, ya confirmaron también que están de acuerdo con desdoblar las elecciones.



"Luego de la votación del Senado de la Nación, con Agustín Forchieri presentamos un proyecto de Ley para suspender las PASO en Provincia de Buenos Aires, en la que también le solicitamos al Gobierno de la PBA asignar los fondos que se hubieran previsto a la seguridad ciudadana", manifestó el legislador.



En cuanto a esta discusión, la incógnita sobre qué decisión tomará La Cámpora en la Legislatura se mantiene en medio de las diferencias internas con Kicillof. Asimismo, el radicalismo tampoco tomó una decisión y este martes tendrán un capítulo especial cuando se congregue en La Pata el Foro de Intendentes de la UCR.



En cuanto al desdoblamiento, Kicillof evalúa los pasos a seguir con varios pedidos para desdoblar los comicios mientras prepara su estrategia para batallar contra Javier Milei. A su vez, en el camporismo insisten con la simultaneidad, pero no logran hacer mella en el debate.



El Gobernador deberá tomar definiciones sobre todo si quiere desdoblar las elecciones. El 26 de octubre serán los comicios generales para las legislativas nacionales y opera como una referencia clara en términos de tiempos que establece la ley electoral provincial. Los 60 días de anticipación que propone la normativa para convocar y el plazo límite de hasta 30 días de que se terminen los mandatos de los legisladores traza un mínimo panorama al respecto.



El artículo 66 de la Ley Electoral provincial N° 5.109 establece que “la convocatoria para toda elección será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de 60 días de anticipación a la fecha que se señale para los comicios y expresarán en su caso el número de senadores o diputados a elegirse en cada sección, y el de concejales o consejeros escolares con sus respectivos suplentes que deberá elegir cada distrito electoral”. Asimismo, el artículo 116 indica que las mismas “se llevarán a cabo en una fecha comprendida entre los 30 y 120 días anteriores a la culminación de los mandatos respectivos”.



Hay intendentes kicillofistas que proponen que la elección sea en septiembre, mientras que La Cámpora sostiene que deben ser en octubre como nacionales y una tercera propuesta es que se realicen el 9 de noviembre. Además, hay quienes no descartan que se mantengan las PASO como herramienta para poder contener a todos los sectores a raíz de los serios inconvenientes internos que presenta el oficialismo.



En las últimas semanas se conoció que el Gobierno bonaerense realizó un simulacro de elecciones concurrentes y la prueba arrojó resultados poco alentadores para esa alternativa. La acción generó más rispideces en el peronismo, sobre todo en La Cámpora que cuestionó la modalidad en la que se llevó a cabo el experimento.