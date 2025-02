Volver | La Tecla Nacionales 20 de febrero de 2025 EL LUNES

Cristina convocó al PJ y reaparecerá en el momento de mayor crisis del gobierno

En medio del escándalo cripto que sacude al mileísmo, la expresidenta citó a una cumbre del partido que preside. Las autoridades partidarias se encontrarán el lunes por la tarde en la sede porteña.

Compartir