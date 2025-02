Volver | La Tecla Nacionales 19 de febrero de 2025 ESCANDALO MUNDIAL

Encuestadora amiga de la Rosada admite que Milei cae en picada por la estafa cripto

Un relevamiento realizado por Giacobbe & Asociados S.A dio a conocer cuánto se desmoronó el apoyo al Presidente de la Nación tras la controversia con $Libra. Los detalles.

Compartir