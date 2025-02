Volver | La Tecla Nacionales 19 de febrero de 2025 CONGRESO

Envuelto en el escándalo $LIBRA, el Senado retoma el tratamiento de Ficha Limpia

La Cámara alta debate en comisión el proyecto oficialista que ya cuenta con media sanción en Diputados, con la incógnita por su tratamiento en el recinto.

