Milei relativizó el escándalo cripto: “Es como el que juega a la ruleta rusa y le toca la bala”

El Presidente dijo que no tiene “nada que ocultar”, que “la espuma va a caer” y culpó del revuelo generado a los políticos “rastreros” que “no vuelven más”. También estimó que perdieron dinero “a lo sumo 5000 personas”. Y buscó aclarar: “Yo difundí, no promocioné”.

