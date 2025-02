Volver | La Tecla Nacionales 13 de febrero de 2025 NEGATIVA

La Corte falló en contra del reclamo de un intendente por el fondo sojero

Se trata de Gustavo Barrera, de Villa Gesell. El municipio recurrió a la Justicia cuando Macri suspendió el fondo, pero los jueces dijeron que no le corresponde realizar ese reclamo.

