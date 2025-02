Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de febrero de 2025 CONFERENCIA DE VERANO

Kicillof apuntó contra la economía de Milei: “Es misión imposible mantener abierta una industria en la Argentina”

Desde Mar Chiquita, el gobernador acusó al Presidente de tener “obstinación, anteojeras e intereses extranjeros” y dijo que “a nadie le está yendo bien” con la política económica del gobierno nacional. También dijo que “cuando habla en chino, es porque está mintiendo”.

