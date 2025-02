Provincia y municipios en tiempos de la IA

Conocida por sus siglas (IA) y con un halo de desconfianza ganado entre los ciudadanos de a pie, la Inteligencia Artificial podría definirse como un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más.



De manera paulatina comienza a ganar terreno en el sector privado, mientras que en el público da sus primeros pasos a nivel provincial y local, tras la irrupción del chatbot ChatGPT en 2022.



Expertos y usuarios, con mayor o menor nivel de implicación en el uso de estas herramientas, advierten sobre la falta de una legislación que establezca un marco legal en el país y la Provincia.



Desde el Estado bonaerense aseguran que entre las primeras acciones de la Dirección Provincial de Innovación Digital estuvo el estudio de la normativa nacional e internacional, advirtiendo que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene ninguna regulación. En el caso de Europa, sí cuenta con legislación, al igual que Brasil.



“El año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación se empezó a discutir, yo fui a exponer cuál es la opinión de la Provincia. Nosotros entendemos que debería haber alguna regulación, hay que pensarlo bien, que no frene lo que es el desarrollo para este tipo de tecnologías, pero que también proteja todo lo que son los datos personales de la población. Cuando vos usás una herramienta de IA instalada en otro país no sabés dónde está, quién la tiene, y ahí podemos estar vulnerando la Ley de Protección de Datos Personales”, sostuvo Sandra D´Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires.



Amén de las cuestiones legales, la Provincia avanzó con la creación de su propio Data Center, ubicado en la localidad platense de Gonnet, donde se se albergan los servidores para

procesar sistemas y guardar información. Con una inversión de más de 5 millones de dólares que financió el BID, el mismo es considerado único en el país, ya que cuenta con tres certificaciones internacionales.



También los municipios se asoman tímidamente, en su gran mayoría, a las tecnologías digitales, apuntando a su utilización en áreas de Salud, Seguridad, ordenamiento del tránsito o, incluso, para una mejor atención a los reclamos y demandas de los vecinos de sus distritos.







CONSORCIO POR LA IA

Los municipios dan el paso y tejen una red colaborativa para avanzar



Nueve ciudades del país, entre ellas las bonaerenses Pilar, gobernada por el peronista Federico Achával; Escobar (Ariel Sujarchuk, de Ux) y Tres de Febrero (Diego Valenzuela de LLA), conformaron la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial, seguros de que “la IA está entre nosotros en todos los ámbitos, ya sea de la empresa, de la educación y los servicios públicos. Hoy en día es una filosofía de trabajo y de gestión que estará en todo”.



Con la coordinación y apoyo técnico de la Red de Innovación Local (RIL), la coalición se propone afrontar desafíos actuales como la participación ciudadana, la movilidad urbana y la seguridad, mediante la experimentación con soluciones de IA que se generan por startups tecnológicas bajo un enfoque govtech.



Además, ponen énfasis en garantizar un uso ético, transparente y responsable de la IA, incluyendo medidas como el desarrollo de iniciativas de formación dirigidas a empleados y funcionarios públicos, asegurando que las capacidades institucionales acompañen el avance tecnológico.







ARIEL SUJARCHUK

“Hay que prepararse para esta revolución que domina el mundo”



El intendente de Escobar, el peronista Ariel Sujarchuk, refirió que “en nuestro municipio estamos empezando a aplicarla, hay un chatbot que responde preguntas de los vecinos, contesta alrededor de 6.700 preguntas. Estamos trabajando con inteligencia artificial para la base de datos fiscales, por ejemplo para que la gente pueda directamente calcular sus gastos a pagar, pelear los descuentos y finalmente poder resolver todo”. El alcalde del Conurbano añadió que además tienen “una licitación de $ 1.500 millones para comprar IA para seguridad y también para seguridad vial, con cámaras de seguridad, software predictivo, analítica digital y motores de búsqueda. O sea que si se comete un hecho, con la IA se puede detectar mucho más rápido quién es, dónde está, por dónde se fue”.



Además, comentó el uso en “semáforos con IA que pueden para que puedan cambiar la frecuencia según el tránsito, según el accidente o si hay un infractor que pasa en rojo”. Y añadió que “otro tema que estamos haciendo es que a partir de este año al 100% de las escuelas secundarias de Escobar, tanto públicas como privadas, le vamos a dar recursos distintos de habilidades digitales. Por eso queremos preparar a la sociedad para que entre en esta revolución que está dominando el mundo”. Sujarchuk sostuvo que el sector del conocimiento “tiene un vector de exportación muy importante, porque esto representa 9.800 millones de dólares que la Argentina exporta al mundo en conocimiento”.









SANDRA D'AGOSTINO

Chat propio, call center y una herramienta de subtitulado



Sandra D´Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, aseguró que desde el área trabajan en tres desarrollos. “El primero es un chat propio, interno, para la mesa de ayuda de GDEBA, el sistema de gestión documental de la Provincia, y que estamos implementando en varios municipios”, sostuvo, explicando que “uno puede preguntar qué es un expediente, cómo lo inicio, cómo firmo, qué es un token, va contestando sobre la documentación por la cual fue entrenado”.



Además, aseguró la funcionaria, la Provincia tiene su propio “call center, que es el número 148, donde la ciudadanía puede llamar para trámites como IOMA, IPS, el boleto estudiantil, y otros trámites más. Esas conversaciones son grabadas y un auditor las escucha al azar y se puede revisar cómo se resolvió el reclamo, qué trato se le dio al ciudadano que llamó. La herramienta que desarrollamos graba, transcribe, hace un resumen y toma palabras claves”, describió, añadiendo que “después la vamos a presentar para el 144, para el 911 y para cualquier call center de la Provincia”.



Finalmente, mencionó que “la última herramienta es hacer un subtitulado online de las conferencias, en español o en inglés, muy importante para aquellas personas que tienen discapacidad. Hasta hace una nube de palabras, según importancia o repetición. Por ahora es para la gestión, agiliza mucho todas las actividades, y significa que dejaremos de pagarlo el que usamos hasta ahora es de afuera”.







EN LOS MUNICIPIOS

Diagnósticos, control de tránsito y QuiBot



En Quilmes, la gestión de la intendenta camporista Mayra Mendoza creó QuiBot, un chatbot desde el cual los vecinos pueden realizar consultas y trámites. Además, incorporaron software de seguridad para cámaras de control de tránsito, seguimiento de personas o identificación de vehículos.



Por su parte, San Isidro impulsó la utilizarción de IA en el área de diagnóstico por imágenes del Hospital Central, para poder detectar enfermedades rápidamente y poder decidir en consecuencia el mejor tratamiento.



En tanto, cámaras con sensores de IA ayudan a controlar el tránsito en Vicente López, distrito comandado por la intendenta Soledad Martínez (PRO). Pueden detectar excesos de velocidad, uso de celular, si tienen puesto el cinturón de seguridad y otras infracciones.







DIEGO VALENZUELA

“Como antes googleábamos, ahora lo buscás con Inteligencia Artificial”



El jefe comunal de Tres de Febrero, el ahora libertario Diego Valenzuela, contó a La Tecla que desde el municipio arrancaron “con un autodiagnóstico sobre la IA en los distritos que conforman la Coalición de Municipios para la Inteligencia Artificial. Estas comunas son de las más adelantadas del país, y lo mejor de todo es que el autodiagnóstico da mal, porque no la usamos. Entonces también es bueno reconocer que en promedio los municipios usan poco estas herramientas, o sea, gestión basada en datos.



El alcalde del Conurbano añadió que, a raíz de lo incipiente de la IA, “cada municipio hace su autoexamen y en función de eso vamos a armar una hoja de ruta, olaborativamente. En algunos casos, en algunos temas puntuales, lo usamos, pero nada al lado del potencial que tiene el tema”.



Al respecto, refirió que “algunos municipios ya lo están utilizando, por ejemplo, en temas de Salud, algunos en temas de Seguridad, muy incipientemente pero avanzando. Pero vos podés juntar datos de semáforos, o le pones una cámara a los camiones recolectores, hay un montón de cosas que se pueden hacer”.



En tal sentido, refirió que “yo ya estoy haciendo telemedicina, yo no quiero que a un humano lo atienda una máquina, pero probablemente el médico puede tener la historia clínica o las recomendaciones, poniendo una pregunta como ponemos cuando queremos averiguar algo de un tema, y te tira un montón de información. Como antes googleábamos, ahora lo ponés en la Inteligencia Artificial”.









EN LA UNSAM

Un modelo para enfrentar al dengue



La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en colaboración con el Gobierno bonaerense, desarrolló un modelo de Inteligencia Artificial Bayesiana que permitirá anticipar focos de dengue en centros urbanos y mitigar su propagación. “En la dinámica de la epidemia del dengue, ocurren procesos que se relacionan entre sí y dependen de ciertas magnitudes. Por ejemplo, el clima, los casos reportados en los últimos 20 días, la densidad de habitantes de una manzana, la gente que va a la guardia, etc.s. Por otro lado, la cantidad de mosquitos infectados en una manzana, la cantidad de enfermos verdaderos en una manzana y el nivel de descacharreo de la manzana, son parte de las magnitudes no observadas”, explicaron. En el proyecto participaron biólogas, zoólogas, epidemiólogas y funcionarios de PBA.