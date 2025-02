Interna en el peronismo: Axel Kicillof y su guerra por la independencia

emprende sucon varios frentes abiertos en un contexto en el que la gestión de su gobierno se encuentra bajo la lupa. Con críticas recibidas por los hechos de inseguridad, atraviesa febrero con la atención puesta también en el Congreso y la posible eliminación de las. La discusión por el desdoblamiento sube la tensión interna conmientras activa la campaña y despliega a sus alfiles en el territorio.El acto que se suspendió eny estaba previsto para el sábado pasado iba a marcar el lanzamiento del kicillofismo con vistas a las. Los hechos de violencia que se dieron en la ciudad balnearia con un muerto en ocasión de robo y otro por gatillo fácil a manos de la, marcaron el debate público sobre la administración del Gobernador en materia seguridad.Kicillof ya dio rienda suelta a sus elegidos para que lleven su palabra en todo el territorio bonaerense y la decisión empioja más la discusión con el camporismo.con el objetivo de pebliscitar la gestión, tener injerencia en las listas y hacer a un lado al kirchnerismo de paladar negro.El silencio de La Cámpora sobre el debate de desdoblamiento se hizo evidente aun más luego de que se hiciera público un informe delque mandó a hacer elprovincial. Allí se enterró la idea de hacer los comicios con dos sistemas de votación distintos el mismo día.En plena guerra interna, en el peronismo ahora sobrevuela. El planteo -del que están al tanto- generó sorpresa y comienza a generar dudas sobre si es conveniente o no. Es que la chance de perder la elección nacional con la lista que arme Javier Milei y luego ir derrotados a una provincial no parece seducir a un peronismo que ya viene golpeado.Lo cierto es que los principales dirigentes dedebaten qué fecha elegir para los comicios locales y cómo consensuar candidatos en caso de suspender las PASO. Si bien hay quienes barajan lapor más que se saquen para cargos nacionales, en todos los escenarios hay diferencias por lo que llegar a un acuerdo requerirá de grandes esfuerzos.La decisión que tome Kicillof será trascendental para su futuro y. El distanciamiento conprovoca un sismo en el kirchnerismo y en el cristinismo no quieren saber nada con la idea de autonomización. De hecho, le pasan factura al Gobernador y le reprochan que se olvida cómo comenzó su carrera.En el massismo le bajan el tono a la situación y consideran que es lógico que. Asimismo, sostienen que creen que el mandatarioEn este contexto,y un 2025 que debe atravesar en medio de conflictos de gestión y de relaciones políticas internas. Mientras se espera que defina el calendario electoral, el Gobernador apuesta por dirigentes para que planten bandera en las secciones electorales.LOS ELEGIDOSEl gobernador Axel Kicillof está lanzado en busca de su autonomía política y. Además de los ministros con los cuales conforma una mesa política, también forja relación con intendentesEntre los funcionarios que más cerca se encuentran y no provienen de sus entrañas están:. Por supuesto, hay que sumar a quienes acompañan al Gobernador desde sus inicios.De todos modos, si se tiene que hablar de coroneles para la batalla política, el rol de los intendentes en fundamental.. Sin embargo, hay cinco que están diferenciados por alguna razón. Ellos son: Federico Achaval (Pilar), Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Gastón Granados (Ezeiza).Los 40 restantes son conocidos, de hecho casi todos fueron a la reunión que hizo Kicillof en Villa Gesell y los que se ausentaron avisaron que fueron por motivos personales. Entre los apóstoles se encuentran:, entre otros.FRENTE RENOVADOREn el Frente Renovador buscan superar la interna en Unión por la Patria y se muestrandispuestos al diálogo para avanzar en definiciones. El objetivo principal lo pusieron en hacer unaQuienes frecuentan a Sergio Massa aseguran que el tigrense está convencido de que. Es que el líder del FR confía en que de sostenerse la unidad la victoria sobrees posible tanto en los comicios provinciales como nacionales.En cuanto a las diferencias internas entre el kicillofismo y La Cámpora,y reafirma su lectura de que se limarán las asperezas. De esta forma, caracteriza un escenario favorable para las intenciones del peronismo durante este 2025.La lectura en el massismo es que ven difícil quelleguen a un acuerdo total para ir juntos en las elecciones. Ante este hipotético escenario, afirman: "Si se hacen las cosas bien hasta podemos ganar la Capital".De todos modos, en el Frente Renovador avisan que no se quedarán de brazos cruzados si la situación interna en el peronismo pasa a mayores y aparece la chance de una ruptura. Ante esta situación,EL JUEGO DEL CRISTINISMOLa tensión entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner también se desparrama envínculos complicado con La Cámpora y sus organizaciones aliadas. Al calor de la discusión sobre qué hacer este 2025,En cuanto a la estrategia electoral, se sabe que. Con la publicación del informe hecho por el Gobierno bonaerense en el que dejó en claro que ese planteo es muy difícil de llevar a cabo se reavivaron resquemores.Según pudo conocerpor lo que rechazaron los resultados y hasta pusieron en duda la metodología del trabajo. Sin embargo, optaron por el silencio oficial al respecto.En esa línea, prefieren no hablar de desdoblamiento y sí sobre, el proyecto que impulsa La Libertad Avanza. Al respecto, la intendenta de Quilmes,, dejó en claro la postura sobre una iniciativa que genera polémica.“Dicen que anda todo muy bien, pero. Entonces, ¿anda todo tan bien? Le tienen tanto miedo que en lugar de enfrentarla en las urnas la quieren sacar de l cancha por ley.”, manifestó.Asimismo, lanzó: “Se lee ‘Ficha Limpia’, se pronuncia ‘me estoy quedando sin dólares’”.EL INFORME BOMBAEn medio de las discusiones internas en el peronismo sobre qué estrategia electoral implementar, apareció un documento que retumbó en los oídos de los socios de Unión por la Patria. El denominadohecho por el Ministerio de Gobierno bonaerense generó suspicacias.Lo llamativo, en primera instancia, fue que no se difundió por medio del entorno del gobernador, Axel Kicillof. El dato toma mayo particularidad al observar que la conclusión del mismo, tal como lo pidió Cristina Fernández de Kirchner.Así, la prueba hecha por la Gobernación,. En el Ejecutivo comienzan a insuniar cada vez más la posibilidad de un desdoblamiento y la chance parece cada vez más concreta, sobre todo con el avance de la suspensión de las PASO tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.