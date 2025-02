Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2025 EXPECTATIVAS

El Senado ya debate sobre las PASO y la suspensión está cada vez más cerca

La Cámara alta convocó a a discutir sobre la reforma electoral que impulsa del Gobierno nacional para este miércoles. El oficialismo ya festeja con la ayuda del pro, radicales y peronistas.

