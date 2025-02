Volver | La Tecla Nacionales 7 de febrero de 2025 IMPORTANTE

El Gobierno otorgará un refuerzo de $85.000 a la Ayuda Escolar Anual

La decisión se formalizó en el decreto 63 publicado este viernes 7 de febrero en el Boletín Oficial. Esta asignación sirve como asistencia para los gastos que derivan del ciclo lectivo.

