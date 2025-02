Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de febrero de 2025 SENTENCIAS

La Justicia avaló el cobro del Inmobiliario Rural y rechazó el amparo contra ARBA

La justicia bonaerense rechazó el amparo que presentó la empresa Agrícola Ganadera La Alpina SA, quienes solicitaban el recálculo de todo el impuesto que se cobró en 2024. Girard sostuvo que desde la oposición “hicieron un uso político con el tema”.

