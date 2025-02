Desdoblar para reinar en las listas

Comienza el segundo mes del año y en la provincia de Buenos Aires los principales actores políticos exigen certezas sobre el calendario electoral. Axel Kicillof evalúa los pasos a seguir con varios pedidos para desdoblar los comicios mientras prepara su estrategia para batallar contra Javier Milei. La Cámpora insiste con la simultaneidad, pero no logra hacer mella en el debate. La oposición culpa a la interna de Unión por la Patria y espera definiciones.El Gobernador bonaerense deberá sortear diferentes obstáculos al momento de tomar una decisión sobre los comicios. Muchos ya dan como casi un hecho que habrá desdoblamiento al tiempo que otros prefieren ser más cautos y advierten por las dificultades del proceso. Lo cierto es que además de las discusiones políticas internas, también deberá poner sobre la balanza los aspectos técnicos y operativos.Sobre lo segundo, el Juzgado Federal con competencia electoral N° 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, pidió en diciembre que se tomen decisiones para avanzar con las tareas propias del caso. En la evaluación de tres escenarios que realizó puso como el más complicado aquel que se propone que sea en días distintos.“La falta de certezas sobre la forma en que habrán de realizarse las elecciones, torna dificultoso prever la cantidad y características de los materiales necesarios, los espacios que deberán utilizarse, la cantidad de personal necesario para uno u otro escenario, la formación y capacitación que debe realizarse sobre el personal de la justicia, las autoridades de mesa y los delegados, o los requerimientos que deben efectuarse a los distintos organismos que forman parte de la preparación y organización de los procesos electorales 2025”, indicó el magistrado a fines del 2024.En ese sentido, dio a conocer que se estima que habrá más de 14 millones de habitantes habilitados para emitir su voto, que deberán distribuirse en más de 40 mil mesas, con 120 mil autoridades de mesa designadas; 7.000 establecimientos de votación y misma cantidad de delegados en todo el territorio provincial.También recordó que en los comicios pasados -con Boleta Múltiple Partidaria (BMP)- para todas las categorías y con una sola urna por mesa, se dispusieron 47.024 autoridades de mesa y se libraron 81.301 telegramas para cubrir 38.074 mesas de votación. Asimismo, el Gobierno bonaerense ya comprometió poner a disposición el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata para los escrutinios definitivos, que la Dirección General de Cultura y Educación disponga de 8.000 establecimientos educativos como centros de votación y abrirá las escuelas para realizar las pruebas de transmisión necesarias para el escrutinio provisorio.Del mismo modo, la Provincia adelantó que continuará con las obras, bajo la supervisión del Consejo de la Magistratura, de la construcción del Polo Electoral en la capital bonaerense y firmó un convenio para el uso de las instalaciones del Teatro Argentino.Lo otro a tener en cuenta es la advertencia que hizo el Comando Electoral de que nunca han custodiado “elecciones provinciales desdobladas”. A su vez, no se descarta tener que aumentar el número de efectivos por establecimiento de votación, como ocurrió en 2021 durante la pandemia.A todo esto, Kicillof también deberá sumarle el componente político y el fuego interno surgido ante una oposición que optó por esperar a que se resuelva la trifulca entrekicillofistas y camporistas. En la Gobernación reiteran que no se trata de un planteo individualista el de desdoblar y que se corresponde también a escuchar voces que emergen desde el territorio que solicitan desdoblar las elecciones.“Es un capricho en torno a búsqueda de diferenciación política con Cristina”, lanzaron desde el Patria sobre la idea que ronda en el Gobernador para desdoblar. En ese aspecto, aseguró que “genera mayor tensión” y que si se avanza en esa dirección será una “declaración de guerra”.Sin embargo, remarcó que el “objetivo es llegar juntos a la elección general, tiene que haber unidad” y seguidamente pidió tiempo para “procesar cómo se resuelven las diferencias internas porque lo primordial es ganarle a Milei”.Sobre la iniciativa de construir un frente amplio para disputarle poder a La Libertad Avanza, la misma voz lanzó que “no es ninguna genialidad lo que propone” y que, en todo caso, “la novedad es que él quiere ser la cabeza de ese frente. Ellos están discutiendo quien está a la cabeza del armado”. “Lo que dice Axel es contradictorio porque propone un frente anti Milei y provincializa la elección. Eso va a contramano. Quieren enfrentar a Cristina y hacen cagadas”, disparó.De todos modos, admitió que ya están pensando en una hipotética forma de discusión de candidaturas sin las primarias y en un escenario de desdoblamiento. “Si no hay PASO, los mecanismos de elección de candidatos lo resuelven las coaliciones”, avisa y no descarta que sea a través de votación de afiliados.Quienes bancan al Gobernador entienden como una oportunidad favorable que el armado de listas que se discuta por secciones. Priorizar el desarrollo territorial es lo que buscan para cortar con la hegemonía camporista cuando las discusiones se dan en el plano superestructural. Por eso, separar las elecciones es una propuesta que crece en sus acciones.Desde uno de los sectores del kicillofismo especulan con la posibilidad de que no se quiten las PASO y que existan tres comicios durante el 2025. También juegan a que Kicillof se constituya en una pata fuerte de la mesa en la que se toman decisiones. “La negociación de Axel con Cristina es con qué reglas jugamos para definir las candidaturas”, aseguraron a este medio. “El objetivo es que Axel sea una alternativa real a Milei y estamos trabajando para eso”, completaron y confiaron en que el Gobernador decida desdoblar las elecciones.DESDOBLAR SIEl gobernador Axel Kicillof concentra todas las miradas del ámbito político mientras esperan que tome definiciones sobre el calendario electoral. En ese marco, gana terreno en elperonismo con la banca de casi 40 intendentes que lo ven como el nuevo conductor y como una alternativa a al presidente Javier Milei.“Le pedimos al gobernador que desdoble, pero no es un capricho”, dijo el intendente Daniel Stadnik (Carlos Casares) ante la consulta de La Tecla sobre lo charlado en la reunión de Villa Gesell. Luego, explicó están en contra de la Boleta Única de Papel (BUP) y que “no queremos compartir eso porque va a ser una gran confusión”.En cuanto a las elecciones primarias, dijo que "todo va a depender de lo que pase con las PASO. Se va a definir cuando se defina en Nación. Las PASO eran muy buenas, pero en este contexto con elsistema que impuso Nación, se deberían sacar en estas condiciones". Además, completó: "Si bien estamos de acuerdo, es una manera de ordenar si tenés que ir una interna, que hoy es costosísima, y si se saca para mí va a ser más simple y mejor".Por su parte, Mario Secco (Ensenada) indicó, en declaraciones a Radio Provincia, que “también hay una discusión de si PASO sí o no: mientras no sea simultáneo, no tenemos problema de que se mantengan. A otros compañeros, como yo, si no están, nos da lo mismo”. El jefe comunal luego se posicionó a favor de quitar la prohibición de la reelección indefinida y sacó a relucir viejos rencores con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador.“El caprichoso de Massa y su postura de no reelección de los intendentes, llevó a que la gente no pueda elegir a los concejales y consejeros que votó en otras oportunidades”, sentenció y apuntó contra los “personajes que quieren ser limitantes de la política, yo creo que el limitante debe ser la gente, menos cuando la Constitución de la Provincia lo habilita”.De esta manera, Kicillof logra consolidar músculo político en el territorio con la banca de intendentes. Los pedidos para desdoblar y la posterior respuesta que brinde el Gobernador será clave para profundizar confianzas. Por el momento, crecen las expectativas mientras asoman demandas para la confección de listas.EL CRISTINISMO SE PLANTAEn el kirchnerismo de paladar negro miran con recelo los movimientos de Axel Kicillof y buscan restarle valor a la reunión en la que juntó 35 intendentes en Villa Gesell. Están convencidos que separar las elecciones provinciales de las nacionales no es el camino para derrotar a La Libertad Avanza en las urnas y sostienen que se trata de acción que busca confrontar con Cristina Fernández de Kirchner.“El desdoblamiento es un error, no tiene ningún sentido”, sentenció una voz del Instituto Patria a La Tecla y aseguró que tiene que ver con “una decisión política de mostrar autonomía y diferenciarse de Cristina”.Asimismo, consideró que “el planteo tiene un objetivo político interno y pone en riesgo el proceso electoral. Es una equivocación”. Por ese motivo, reiteró que desdoblar “va a provocar que se discuta sobre los asaltos que sufre en vecino en la puerta de su casa y no sobre los remedios que le sacan a los jubilados. Tenemos que concentrar la elección entérminos nacionales”.Los intendentes de La Cámpora han optado por el bajo perfil a la hora de hablar sobre la discusión reinante en el peronismo sobre los comicios. De todos modos, quien tomó la lanza en los últimos días fue la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. La dirigenta del Movimiento Evita expresó que no está a favor de desdoblar las elecciones y dejó en claro que la conductora del justicialismo es Cristina Fernández de Kirchner.La vicepresidenta segunda del PJ bonaerense es una de las principales aliadas al camporismo y sentó una postura que no es consensuada hacia el interior de la organización que lidera el dirigente social, Emilio Pérsico.FRENTE RENOVADOREl Frente Renovador es la tercera pata de Unión por la Patria y busca mediar en el enfrentamiento que sostienen Axel Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner. Si bien empalman con el cristinismo sobre la caracterización de qué hacer con las elecciones, buscan no tensar al máximo la cuerda con el kicillofismo.Fuentes consultadas del massismo señalaron a La Tecla que “en relación a la suspensión o eliminación de las PASO, siempre estuvimos de acuerdo con que no haya PASO”. De hecho, reiteraron que se trata de “un gasto, cansa a la gente y que los partidos deben resolver sus internas”. En esa línea, aseguraron que “si el Congreso decide suspenderlas, nos parece correcto”.En cuanto a la reelección indefinida, expresaron que “es una ley que nosotros fuimos autores de la iniciativa en su momento en la provincia de Buenos Aires. Seguimos con la misma postura, pero no vamos a impedir el tratamiento si hay consenso para llevarlo al recinto”. Así, dieron vía libre a la iniciativa de los alcaldes peronistas que irán a la Legislatura a reunirse con autoridades de bloques para intentar avanzar en el cambio de la normativa.Desde el Frente Renovador hablaron también sobre el año electoral en cuanto a la estrategia a adoptar y afirmaron que “siempre trabajamos y trabajaremos para la unidad de Unión por la Patria, en estas legislativas si vamos unidos vamos a ganar la provincia de Buenos Aires”.Finalmente, sobre las distintas posturas que existen en el peronismo sobre qué hacer con las elecciones, remarcaron que “Massa es un arquitecto de la unidad, y seguirá trabajando para eso”.PRO BONAERENSEEl PRO aún no definió una postura ante la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A la espera de que el partido a nivel nacional defina su vínculo con La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires no hay pronunciamientos oficiales, por lo que escasean fuentes que confirmen o desmientan versiones/rumores.Una ventaja de los amarillos es el alineamiento que mantienen intendentes y legisladores, a pesar de la presencia de tribus con líderes diferenciados como Jorge Macri, Diego Santilli, Cristian Ritondo (presidente del partido provincial) o, incluso, Néstor Grindetti.Acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo impulse un desdoblamiento, un legislador con peso en el PRO bonaerense hizo un guiño positivo a la chance. “Esperamos la definición del Ejecutivo, pero no creo que sea un problema para nosotros”, aseguró a La Tecla. Y argumentó que la territorialidad del espacio, con varios intendentes y exintendente con buena imagen, hacen que centrar la campaña en temas provinciales sea un bocado apetecible.Un intendente del interior reforzó la idea y fue algo más preciso: “Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con el desdoblamiento”, lanzó, explicando que “es beneficiosa la posibilidad de discutir los temas de la Provincia, como la Seguridad, la Educación, la Salud o la descentralización”.Es destacable que Jorge Macri ya definió desdoblar en CABA, y que envió al jefe comunal juninense, Pablo Petrecca, como interlocutor ante el mismísimo Mauricio, a quien visitó en Cumelén.UCR PROVINCIALEn las filas radicales el debate por el desdoblamiento electoral pareciera estar saldado, a pesar de alguna voz discordante. Más claro queda el rumbo de la decisión favorable a esa medida tras el acto que el sector oficialista de la UCR bonaerense, Unidad Radical, realizó en Mar del Plata.Allí cobró peso específico el mensaje de Miguel Fernández, electo presidente del Comité Provincia (reemplazará a Maximiliano Abad, tras la definición pendiente de la Justicia), quien le puso condimento a la discusión.Ante la atenta mirada del senador nacional, el trenquelauquense tomó el micrófono y aseguró: "Va a llegar el momento y lo vamos a plantear en este ámbito que de una buena vez se discuta en la provincia de Buenos Aires el desdoblamiento de las elecciones para poder discutir de una buena vez la provincia y no a través de los problemas de la Nación evitar la discusión de lo que nos aqueja diariamente. Hay que plantear en algún momento el desdoblamiento electoral".No fue la única voz en favor de separar los comicios de este año entre la tropa boina blanca. También resonaron con potencia las palabras de la intendenta de General Arenales, Érica Revilla, quien aseguró que “el desdoblamiento permite que el electorado se exprese de forma directa sobre los gobiernos locales, desprendiéndose de lo nacional”.En igual sentido se expresó el alcalde de General Viamonte, Franco Flexas, quien no está alineado con el oficialismo radical como Fernández y Revilla. Tampoco pertenece al tandem Lousteau-Manes, jugando como “independiente”.Entre los boina blanca consideran que es beneficioso el desdoblamiento por la fortaleza territorial que tiene el partido a través de sus intendentes, a quienes asignan un rol central en la campaña y en el armado de las listas si se produce la separación de las nacionales. La posibilidad de que los jefes comunales, en ejercicio o los ex, tengan la lapicera, es algo que no todos comparten en las filas radicales, a pesar del peso territorial de los alcaldes.UNION, RENOVACION Y FE“Ante la aprobación de la Boleta Única de Papel, hemos planteado la necesidad de eliminar las elecciones primarias de la provincia”, aseguraron tiempo atrás las principales espadas legislativas de Unión, Renovación y Fe, bloque que cuenta con 9 miembros en la Cámara de Diputados .Los conducidos por Gustavo Cuervo y Fabián Vargas, respectivamente, suelen ser aliados del oficialismo, colaborando con sus manos a sacar proyectos del Ejecutivo, abundando quienes los llaman “libertarios dialoguistas”, ya que ingresaron en las listas de La Libertad Avanza, “libertarios blue” o “libermassistas”, por sus presuntos vínculos con el Frente Renovador.Sea como fuere, este sector ya fijó posición a favor del desdoblamiento, argumentando que “surge la posibilidad de reforzar la identidad bonaerense desdoblando las elecciones, al fijar una fecha diferente al calendario nacional”.“Lo más importante de un sistema electoral es que sea confiable, comprensible para el electorado y que represente su voluntad”, señalaron, tras presentar una iniciativa para eliminar las PASO a nivel provincial en las legislativas de este año.Queda por saber qué postura adoptarán los tres senadores provinciales que no responden a la organicidad de La Libertad Avanza, que crearon un bloque desprendido de los libertarios bajo la conducción de Sergio Vargas. Una dato no menor es que Carlos Kikuchi, de este sector, se integró meses atrás a Unión, Renovación y Fe, el espacio “dialoguista” que conduce Cuervo en la otra cámara. La tercer integrante de la bancada es Silvana Ventura, exmassista de la Quinta.CARLOS CURESTIS - LLAEl presidente del bloque de la Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, dialogó con La Tecla sobre la discusión que se lleva a cabo en torno a las fechas de las elecciones. En ese sentido, reiteró que apoyan la implementación de la Boleta Única de Papel y esperan una definición del gobernador, Axel Kicillof.“La Libertad Avanza no especula políticamente con el tema y está lista para competir cuando el gobernador decida”, afirmó. Asimismo, expresó que “nosotros estamos trabajando para llevar todas las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia independientemente de cuándo sea la elección”.Más adelante, el legislador libertario manifestó que “sí estamos convencidos que lo más conveniente para los bonaerenses es votar con la Boleta Única de Papel, tal como lo impulsó la Nación en el Congreso. Eso es más transparencia y un ahorro muy importante para la Provincia”. Luego, adelantó que “estamos a la espera de que el kirchnerismo ordene su interna y defina las fechas de las elecciones”.ARIEL SUJARCHUK - UXPEl intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dialogó con La Tecla y dio a conocer su posicionamiento en torno a la estrategia electoral a tomar. En ese sentido, busca tender puentes con todos los sectores del peronismo para evitar mayores distanciamientos.“Estoy a favor de la boleta única, me parece que está bien”, afirmó el jefe comunal Asimismo, indicó: “Y creo que el desdoblamiento puede significar una posibilidad de empezar a crear identidad política en la provincia de Buenos Aires”.En cuanto a la diversidad de posturas en Unión por la Patria en torno a desdoblar los comicios, manifestó que “hay quienes piensan que no. Tienen su razonabilidad también porque dicen que debilita la boleta nacional. Yo no creo eso, pero a su vez creo que va a ser muy complicado el día de la elección si tenemos unas elecciones concurrentes”.Sobre los tiempos de decisión, dijo: “Hay algunos que dicen que hay que definirlo ya, no hay más tiempo. Creo que febrero o marzo es el deadline”.DIEGO VALENZUELAEn declaraciones a La Tecla, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, indicó que “ya es una elección concurrente que plantea un escenario deseable en términos de discutir lo nacional por un lado y lo provincial por el otro. Son dos elecciones en una, pero el mismo día. Eso ahorra tiempo del ciudadano y también dinero. No estamos para otra elección más”.Sobre lo que sucederá en la provincia, contó que “vamos a tener un sistema moderno de un lado y un sistema atrasado del otro”. Además, se mostró en contra del desdoblamiento: “Es un gasto porque además es una elección que en ese caso debería organizar la Provincia. La otra te enganchas con la nacional”.Asimismo, el jefe comunal consideró que “esto responde a la interna de ellos. No es una cosa genuina. Si quisieran modernizar el sistema electoral, que hagan la boleta única”. Sostuvo que si Kicillof desdobla “es porque quiere desafiar a Cristina en su lógica interna y separar la elección nacional, que es la que le importa a Cristina”.UNA VOZ DE PESOEl juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, a fines de diciembre pidió “definiciones urgentes” sobre el calendario electoral y, entre otros aspectos, detalló -a su entender- una serie de dificultades que conllevaría desdoblar las elecciones en laprovincia de Buenos Aires.En ese sentido, dijo que tal posibilidad “implica, claro está, que la elección provincial deberá llevarse a cabo, íntegramente, bajo la autoridad y gestión de la autoridad electoral local, la H. Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires”. Entonces, sostuvo: “El desdoblamiento de las elecciones nacionales y provinciales podría representar el escenario más complejo y costoso desde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”.“Los cronogramas electorales nacionales y provinciales inevitablemente se superpondrán, creando conflictos en la asignación de recursos humanos y materiales y dificultando la colaboración que este Tribunal podría poner a disposición de la Junta Electoral Provincial”, añadió.Luego, indicó que “la capacitación de electores, autoridades de mesa y delegados electorales también se verá afectada, ya que se necesitarán campañas de formación separadas”. Además, explicó que “la gestión de los materiales (urnas, boletas, actas, etc.) se complejizará significativamente, debido a la necesidad de gestionar entre dos a cuatro procesos electorales distintos”.“El elector deberá concurrir más veces a votar. La autoridad de mesa -una de las dificultades que afrontará el próximo proceso- también deberá estar presente en más oportunidades, y los delegados y miembros del Comando Electoral, también deberán incrementar sus tareas”, remarcó Ramos Padilla. “En caso de que se mantengan las elecciones primarias, el desdoblamiento implicaría tres o cuatro procesos electorales para elecciones de medio término, con legislación, sistemas de votación, autoridades y las reglas para la validación de votos diferentes para cada una de las elecciones, generando mayor confusión y dificultad para los electores”, aseguró.Finalmente, el juez federal Alejo Ramos Padilla manifestó: “En resumen, el desdoblamiento presentaría una complejidad operativa y logística superior a los otros escenarios”.