Volver | La Tecla Nacionales 1 de febrero de 2025 MARCHA

Ramos Padilla dictó un habeas corpus para que las Fuerzas de Seguridad no puedan intervenir

El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó un habeas corpus preventivo para la marcha federal LGTBIQ+ que se realizará hoy a la tarde con el objetivo de que las Fuerzas de Seguridad no puedan interceptar personas ni transportes.

Compartir