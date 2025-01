Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2025 TIEMPO DE DEBATE

La costa es el centro de la rosca mientras asoma un mes sin debate en la Legislatura

Con mucho hermetismo, el Frente Renovador mueve fichas con reuniones de Sergio Massa y diversos dirigentes. Recambio de autoridades en Diputados y la rosca legislativa cada vez más lejana en el tiempo

